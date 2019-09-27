Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах и лоджиях

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27 сентября 2019, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com

Известный актер Никита Джигурда прокомментировал запрет о курении на балконах. Такое нововведение пришлось ему не по душе. В разговоре с "360" он заявил, что закон исполняться не будет. "Как провесть нам свой досуг", - Шнуров отреагировал шуточным стишком на запрет курения на балконах

"Это бред. Все равно выполнять никто не будет. Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения", - рассказал артист в беседе с журналистами телеканала, передает в пятницу интернет-портал "360".

Ранее, как сообщали АН, в МЧС России подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Он начнет действовать с 1 октября. Это накануне подтвердила представитель пресс-службы министерства.