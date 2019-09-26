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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Кристина Асмус рассказала об отношениях с Харламовым и отсутствии обручального кольца на пальце

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Кристина Асмус рассказала поклонникам о семейной жизни с Гариком Харламовым. Причиной для сплетен послужил выход актрисы на кинофестивале в Ялте, когда Асмус предстала перед камерами без обручального кольца.

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Актриса призналась, что спустя шесть лет брака они с Харламовым так и не надумали разводиться. Актриса рассказала, что ни она, ни супруг никогда не носили обручальные кольца. «Дорогие СМИ, почему же вы только после этого фестиваля заметили меня без обручального кольца? Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим. Поэтому хватит уже нас и читателя разводить», - написала она в соцсети.

Поклонники искренне порадовались за супругов, однако не все оценили решение пары отказаться от колец. «Ну Гарику понятно на палец не налезает, а у вас что?» - спросили актрису в комментариях.

АБ

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