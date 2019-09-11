Представитель Анастасии Заворотнюк и муж Пётр Чернышёв подтвердили, что рака у актрисы нет

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк с нетерпением ждут появления передачи на телевидении с ее участием, чтобы узнать правду из первых уст. А пока директор актрисы Марина Потапова опровергла слухи о раке мозга у 47-летней Анастасии.

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время

Заворотнюк и фигурист Пётр Чернышёв недавно стали родителями. Девочка Мила - первенец Петра, а для "прекрасной" няни - третий ребёнок. Супруги прожили в браке 10 лет и наконец решили родить ребёнка.

Марина Потапова говорит, что никаких серьёзных проблем со здоровьем у Заворотнюк, что пишут в СМИ, нет. По словам директора, Анастасия наслаждается материнством. "Долгожданный ребенок - это такое счастье!"- цитирует директора актрисы "Комсомольская правда". Потапова подтвердила, что Заворотнюк готовится к работе, у неё есть проекты.

Мама Анастасии Заворотнюк, узнав из Интернета слухи о раке у дочки, пыталась выяснить, не скрывают ли от нее болезнь. Анастасия в этот момент находилась на отдыхе в Италии и заверила, что такого диагноза у нее нет.

Но, возможно, что -то у Заворотнюк все-таки неладно. Выдал голос, подозрительно глухой, хриплый.

Знакомый мужа актрисы Петра Чернышева рассказал, что недавно фигурист категорически опроверг слухи о раке. Чернышёв поделился со знакомым, что Анастасия после родов никак не может похудеть, и это ее сильно раздражает, гнетёт.

Ещё этот человек поделился, что я Заворотнюк якобы когда-то был флирт с другим мужчиной - одним богатым чеченцем, но Пётр только недавно узнал об этом. Вероятно, муж Анастасии обиделся, высказал ей недовольство. Между супругами произошел разлад. По этой причине Заворотнюк нервничает, переживает, не хочет никого видеть. Похоже, что у актрисы началась депрессия, она не хочет никого видеть и сама показываться на людях.

Но Заворотнюк все-таки прервала молчание, в социальных сетях после появления слухов о ее тяжелой болезни. Знаменитость опубликовала на своей страничке первый за две недели пост.

Ранее Анфиса Чехова рассказывала, что была на презентации и встречалась с Анастасией, которая прекрасно выглядит и делилась радостью материнства.

Бывшая жена Чернышева уверена: Петр приложит все силы, чтобы вылечить Анастасию Заворотнюк.

"Настя — человек с фантазией, но не до такой степени, чтобы запустить сплетни о здоровье", - высказался актер Сергей Жигунов о Заворотнюк.