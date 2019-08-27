"Настя — человек с фантазией, но не до такой степени, чтобы запустить сплетни о здоровье", - высказался Жигунов о Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов, снимавшийся с Анастасией Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня" высказал свое мнение по поводу сообщений СМИ о болезни актрисы. СМИ пишут, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк отменяет спектакли после того, как врачи диагностировали у нее рак головного мозга.

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время публично расскажет о своей болезни

Первым об онкологии у Заворотнюк написал журнал "Тайны звезд". Жигунова и Заворотнюк в свое время связывали не только рабочие, но и романтические отношения. В сериале "Моя прекрасная няня" они играли влюбленных. Актеры влюбились друг в друга. Их отношения длились с 2004 по 2008 годы, сообщает Teleprogramma.pro.

Жигунов убежден, что Заворотнюк не стала бы шутить со здоровьем. "Я не думаю, что о таких вещах можно шутить. Настя — человек с фантазией, конечно, но не до такой степени. Не верю, что она могла сознательно запустить сплетни в интернет относительно состояния своего здоровья. Она не такая", — сказал в интервью изданию Сергей Жигунов.