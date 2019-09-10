Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни
10 сентября 2019, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
Известная актриса Анастасия Заворотнюк прервала молчание в социальных сетях после появления слухов о ее тяжелой болезни. Знаменитость опубликовала на своей страничке первый за две недели пост.
Анастасия, однако, разместила старую фотографию, на которой она запечатлена в образе Виктории Прутковской в сериале "Моя прекрасная няня", передает teleprogramma.pro. Заворотнюк предложила описать ее персонажа тремя смайликами-эмодзи. Публикация архивного снимка лишний раз навела поклонников актрисы на мысли о ее болезни.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Анастасия борется с тяжелым недугом. Более того, сообщалось, что артистка скоро выступит с заявлением на одном из центральных каналов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram