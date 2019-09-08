Бывшая жена Чернышева уверена: Петр приложит все силы, чтобы вылечить Анастасию Заворотнюк

Бывшая супруга знаменитого фигуриста и хореографа Петра Чернышева Наталья Анненко сейчас живет в США. После расставания с Петром фигуристка вышла замуж, родила и растит детей. С Чернышевым они практически не общаются. Пути разошлись, и у каждого своя жизнь.

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время

Тренер по фигурному катанию узнала, что у бывшего мужа, возможно, серьезно больна жена актриса Анастасия Заворотнюк.

Анненко очень тепло вспоминает Чернышева. По ее словам, Петр "сумеет вылечить Настю и не оставит в трудную минуту".

Анастасия Заворотнюк до Чернышева дважды была замужем, у нее было двое детей. А у Чернышева детей не было. Она решила рожать в 47 лет именно ради него.

У Анастасии брак с Чернышевым по счету третий. А у Петра - второй. До Анастасии он был женат на русской фигуристке, с которой уехал в 90-х в США. Наталья выступала в паре с Генрихом Сретенским.

Наталья убеждена, что Анастасия и Петр "все преодолеют". "Потому что такого мужа, как Петя еще поискать. Поверьте, очень хороший муж, просто идеальный", - цитирует фигуристку "КП".

По словам Натальи, "Петр не из тех, кто опускает руки и пасует пред трудностями". "Он сможет вылечить жену. Медицина сейчас на высоком уровне, можно остановить болезнь", - убеждена она.

Анненко не хочет лезть к бывшему мужу с расспросами. А если Чернышев вдруг меня попросит чем-то помочь, не откажет.