Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина показала подросшего сына

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина поделилась с подписчиками фотографиями подросшего сына и рассказала, как растёт маленький Леон. "Мисс - Москва" призвала уделять больше времени своим детям, чтобы не пропустить лучшие моменты взросления.

Лера Кудрявцева опубликовала редкое фото своих детей - взрослого сына и маленькой дочки

"Детки растут и меняются очень быстро ... Я считаю, что в такой момент, родители должны проводить со своим малышом как можно больше времени, чтобы не упустить такие ценные моменты, как первая улыбка, первый смех, первый самостоятельный поворот, первые шаги", - написала Воеводина в Instagram.

Экс-супруга бывшего короля добавила, что ей уже сложно носить сына на руках, хотя только недавно он был у неё в животике.

Оксана Воеводина также записала видеообращение, в котором поздравила народ Малайзии с Днём независимости, отметив, что маленький Леон тоже передаёт поздравления.