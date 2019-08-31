Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина показала подросшего сына
31 августа 2019, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина поделилась с подписчиками фотографиями подросшего сына и рассказала, как растёт маленький Леон. "Мисс - Москва" призвала уделять больше времени своим детям, чтобы не пропустить лучшие моменты взросления.
"Детки растут и меняются очень быстро ... Я считаю, что в такой момент, родители должны проводить со своим малышом как можно больше времени, чтобы не упустить такие ценные моменты, как первая улыбка, первый смех, первый самостоятельный поворот, первые шаги", - написала Воеводина в Instagram.
Экс-супруга бывшего короля добавила, что ей уже сложно носить сына на руках, хотя только недавно он был у неё в животике.
Оксана Воеводина также записала видеообращение, в котором поздравила народ Малайзии с Днём независимости, отметив, что маленький Леон тоже передаёт поздравления.
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