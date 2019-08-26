Актриса Анастасия Макеева удивила всех фото в купальнике на Северном полюсе и заплывом в Ледовитом океане

Анастасия Макеева шокировала поклонников новыми снимками в купальнике на Северном полюсе. Актриса была участницей тематического рейса, приуроченного к 60-летию атомного ледокольного флота.

Она не стала довольствоваться экскурсией и решила отдохнуть «на полную» и искупалась в студеной воде Северного Ледовитого океана.









"Вы знаете, что я отчаянная? Я обещала вам взрыв мозга? Вот он. Я единственная в мире женщина, сфотографировавшаяся на северном полюсе в купальнике и окунувшаяся дважды в Северный Ледовитый океан. И прыгая в воду -2 гр. и осознавая, что под тобой толща воды в 4500 метров. Только задумайтесь 4,5 км глубина океана, и я внутри него на самой макушке земного шара. Я побывала на другой планете и мир стал теперь другим для меня! Как вам русская женщина в купальнике на Северном Полюсе?", - написала она в своем Instagram-аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)24 Авг 2019 в 9:50 PDT

«Ой ну честно какой-то бред, прыгать в ледяную воду. Такие вот приключения считаю наоборот недалекими поступками. Тут нечем гордиться», «Криотерапия Северным ледовитым пройдена, дальше - вечная молодость», «Нормально да, среди мужиков голой выплясывать. Вот что не сделают ради популярности», - комментируют настин заплыв в Сети.