Участник «Дома-2» Александр Задойнов станет отцом вне периметра

Один из самых ярких участников реалити-шоу «Дом-2» Александр Задойнов решив уйти с проекта, отправился домой на родину. Не зря говорят, «в гостях хорошо, а дома лучше». Вот и Задойнову не удалось устроить личную жизнь в «Доме-2».

Саша сообщил, что нашел любимую девушку Возлюбленная звезды «Дома-2» - Яна Рудова. Поклонницы Александра, естественно, расстроились.

Но также появилась информация о том, что подруга Задойнова уже ждет ребенка. На фото Яны виден небольшой животик. Но девушка и не подтверждает слухи о своей беременности.

Фанаты «Дома-2» не стали долго обижаться на Сашу, поздравили его с будущим малышом и пожелали счастья и удачи.