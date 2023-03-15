Депутат Госдумы Слуцкий назвал инцидент с падением дрона MQ-9 Reaper в районе Крыма очевидной и провалившейся провокацией США

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Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, Булкин Сергей / globallookpress.com

Депутат российской Государственной Думы Леонид Слуцкий назвал инцидент с падением беспилотника MQ-9 Reaper в районе Крымского полуострова очевидной и провалившейся провокацией со стороны Соединенных Штатов. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного парламентария.

«Произошедшее с американским БПЛА, включая истерику Пентагона, — очевидная, но провалившаяся провокация», — отметил Слуцкий.

По словам законодателя, случившееся подтвердило, что Вашингтон не только вовлечен в конфликт на Украине, но и продолжает провоцировать его обострение.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее в среду сообщалось, что секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов опроверг сведения The Washington Post, согласно которым в Киеве не верят в «контрнаступление» армии бывшей советской республики.