Аргументы Недели → Политика 13+

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Anatolii Siryk / globallookpress.com

Секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов опроверг сведения американского издания The Washington Post (WP), согласно которым в Киеве не верят в «контрнаступление» армии бывшей советской республики.

Некоторое время назад на страницах WP появился материал, где говорится, что киевская сторона не верит в свое «контрнаступление» из-за больших потерь опытных бойцов и ухудшения качества войск Вооруженных сил Украины в течение года.

«Все это не соответствует действительности… Да, есть сложная ситуация… Знали, что нам будет трудно. Но сейчас раскачивать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности, — не совсем приятная вещь», — приведен комментарий Данилова в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного сетевого издания «Украина.ру».

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские подразделения на Сватовско-Кременском направлении оставляют позиции в связи с наступательными действиями Москвы.