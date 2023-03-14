WP: в Киеве не верят в «контрнаступление» Украины из-за больших потерь опытных бойцов и ухудшения качества войск ВСУ за год

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Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В Киеве не верят в свое «контрнаступление» из-за больших потерь опытных бойцов и ухудшения качества войск Вооруженных сил Украины в течение года. На это, как отмечает Telegram-канал «RT на русском», указало американское издание The Washington Post (WP).

«В Киеве не верят в украинское “контрнаступление” из-за больших потерь опытных бойцов и ухудшения качества войск ВСУ за последний год, пишет The Washington Post», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Из материала WP следует, что бывшая советская республика потеряла многих младших офицеров, которых девять лет обучали Соединенные Штаты. По словам командира одного из батальонов 46-й бригады ВСУ, ставшего собеседником журналистов, новые солдаты во время боестолкновения «просто все бросают и убегают».

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев начал перебрасывать на Запорожское направление советскую авиацию, в том числе вывезенную американской стороной с афганской территории.