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Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские вертолеты, Pavlo Palamarchuk / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины начали переброску на Запорожское направление советской боевой авиации, в том числе вывезенной Соединенными Штатами с территории Афганистана. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Владимир Рогов, представитель администрации Запорожской области.

«Украинские власти начали переброску на запорожское направление боевой авиации, сообщил РИА Новости Рогов», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

По словам собеседника журналистов, это советские истребители и вертолеты, неофициально поставленные киевской стороне государствами бывшего Варшавского договора, а также вывезенные американскими силами из Афганистана.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин предположил, что Варшава, действующая на Украине руками своих наемников с начала СВО, возможно, готовится к прямому столкновению с Москвой.