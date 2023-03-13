Басурин: Польша, действующая на Украине руками наемников с начала СВО, вероятно, готовится к прямому боестолкновению с Россией

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Танки Abrams, US Army / globallookpress.com

Варшава, действующая на Украине руками своих наемников с начала специальной военной операции (СВО) Москвы, вероятно, готовится к прямому боестолкновению с Российской Федерацией. С соответствующим предположением выступил Эдуард Басурин, бывший спикер Народной милиции ДНР.

«Польша планирует потратить 4% ВВП на оборону, что превышает такие расходы среди других стран НАТО в два раза», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Басурина.

По его словам, польская сторона, в частности, намерена приобрести 1 000 южнокорейских танков K2, 250 американских танков Abrams M1A2 SEPV3, 600 самоходных гаубиц, 18 пусковых установок HIMARS. Также Варшава собирается увеличить численность Вооруженных сил, доведя ее до 300 тысяч человек.

Согласно версии, высказанной автором поста, Польша, которая действует на Украине руками наемников с начала СВО, «теперь, судя по всему, готовится к прямому боестолкновению» с Москвой.

Российская спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее в понедельник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет.