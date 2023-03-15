Экс-подполковник ЛНР Марочко: войска Украины на Сватовско-Кременском направлении оставляют позиции из-за наступления сил России

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Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Войска Вооруженных сил Украины на Сватовско-Кременском направлении оставляют позиции из-за наступательных действий российской стороны. На это, как передает ТАСС, указал бывший подполковник Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Подразделения ВСУ, дислоцированные на Сватовско-Кременском направлении, оставляют свои позиции из-за успешного наступления российских сил на данном участке фронта. Об этом нам сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам Марочко, положение противника в тактическом и стратегическом плане ухудшается с каждым днем.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям издания Politico, американские сенаторы пытаются убедить Белый дом передать киевской стороне самолеты F-16 или помочь сделать это другим государствам.