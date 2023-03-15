CNN: посол Антонов заявил, что американский дрон MQ-9 Reaper упал в «зоне проведения специальной военной операции»

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Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Глава дипломатической миссии Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов сделал заявление о том, что дрон MQ-9 Reaper упал в «зоне проведения специальной военной операции» (СВО). Об этом, как пишет Telegram-канал ТАСС, проинформировал CNN.

«Посол России в США Анатолий Антонов назвал конструктивной встречу в Госдепартаменте, в ходе которой обсуждался инцидент с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 над Черным морем», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что, согласно сведениям CNN, Антонов указал на то, что падение MQ-9 Reaper произошло в «зоне проведения специальной военной операции».

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее в среду, бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко проинформировал, что украинские подразделения на Сватовско-Кременском направлении оставляют позиции из-за наступательных действий российской стороны.