CBS News показала компьютерную модель «столкновения российского истребителя» с американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем

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Беспилотник MQ-9 Reaper, imago stock&people / globallookpress.com

Телекомпания CBS News продемонстрировала компьютерную модель «столкновения российского истребителя» с беспилотником Соединенных Штатов MQ-9 Reaper в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом пишет Telegram-канал отечественного сетевого издания «Украина.ру», разместивший данное видео.

«Американская CBS News показала компьютерную модель "столкновения российского истребителя" с американским дроном над Чёрным морем», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Согласно заявлению оборонного ведомства России, самолеты РФ, поднятые в небо для идентификации MQ-9 Reaper, не применяли против аппарата бортовое вооружение и не входили с ним в контакт.

Как сообщалось ранее в среду, издание The New York Times указало на то, что падение MQ-9 Reaper в районе Крымского полуострова немедленно обострило напряженность между Москвой и Вашингтоном.