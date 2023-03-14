Политолог Ефремов: Заявления Трампа нужно рассматривать как подготовку к выборам

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Источник: Радио Sputnik

В эфире радио Sputnik заявления Дональда Трампа прокомментировал политолог Дмитрий Ефремов.



По его мнению, любые заявления Дональда Трампа нужно «рассматривать как подготовку к выборам и к схватке за Белый дом».



Дмитрий Ефремов заявил, что «говоря о фигуре Дональда Трампа и вообще о дискуссиях внутри Республиканской партии США, важно понимать, что для них всегда были первичны внутренние американские интересы».



Дональд Трамп, принявший решение баллотироваться от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году, заявил, что в случае его возвращения в Белый дом объем финансирования, выделяемого на помощь Украине, он определит после встречи с президентом России Владимиром Путиным.



Дональд Трамп также завил, что страны ЕС преследуют свои стратегические интересы в конфликте на Украине и подчеркнул, что «Европа должна платить».



