Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Политолог Ефремов: Заявления Трампа нужно рассматривать как подготовку к выборам

, 16:22 Источник: Радио Sputnik

В эфире радио Sputnik заявления Дональда Трампа прокомментировал политолог Дмитрий Ефремов.

По его мнению, любые заявления  Дональда Трампа нужно «рассматривать как подготовку к выборам и к схватке за Белый дом».

Дмитрий Ефремов заявил, что «говоря о фигуре Дональда Трампа и вообще о дискуссиях внутри Республиканской партии США, важно понимать, что для них всегда были первичны внутренние американские интересы».

Дональд Трамп, принявший решение баллотироваться от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году, заявил, что в случае его возвращения в Белый дом объем финансирования,  выделяемого на помощь Украине, он определит после встречи с президентом России Владимиром Путиным.
 
Дональд Трамп также завил, что страны ЕС преследуют свои стратегические интересы в конфликте на Украине и подчеркнул, что «Европа должна платить».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика