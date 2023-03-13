Президент США Байден обвинил в крахе двух американских банков администрацию Трампа

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Президент США Джо Байден, Bonnie Cash - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил в банкротстве двух американских кредитно-финансовых организаций — Silicon Valley Bank и Signature Bank — администрацию Дональда Трампа, своего предшественника на должности главы Белого дома. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Байден обвинил в крахе двух американских банков администрацию Трампа», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что в ходе своего четырехминутного обращения действующий американский лидер также пообещал уволить руководство обанкротившихся банков. На вопросы представителей средств массовой информации Байден отвечать не стал.

Как сообщалось ранее в понедельник, Трамп спрогнозировал, что в США «будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году».