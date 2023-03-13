Трамп на фоне банкротства двух американских банков предрек, что в США «будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году»

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Бывший президент США Дональд Трамп, Ron Sachs / globallookpress.com

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп на фоне банкротства двух американских кредитно-финансовых организаций — Silicon Valley Bank и Signature Bank — предсказал, что в Соединенных Штатах «будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году». Об этом пишет Telegram-канал Zvezdanews.

«У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство [моим словам] банки уже начали банкротиться», — процитирован Трамп в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее в понедельник, пресс-секретарь российского дипломатического ведомства Мария Захарова спрогнозировала, что США напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут еще больше проблем в мире.