Трамп на фоне банкротства двух американских банков предрек, что в США «будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году»

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп на фоне банкротства двух американских кредитно-финансовых организаций — Silicon Valley Bank и Signature Bank — предсказал, что в Соединенных Штатах «будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году». Об этом пишет Telegram-канал Zvezdanews.
«У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство [моим словам] банки уже начали банкротиться», — процитирован Трамп в публикации, которая появилась в TG-канале.
Как сообщалось ранее в понедельник, пресс-секретарь российского дипломатического ведомства Мария Захарова спрогнозировала, что США напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут еще больше проблем в мире.