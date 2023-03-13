Захарова: США, чтобы помочь банкам, напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут еще больше проблем в мире

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты, чтобы помочь своим банкам, напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут еще больше проблем в мире. С соответстующим прогнозом выступила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.

В США на прошлой неделе обанкротились две кредитно-финансовых организации — Silicon Valley Bank и Signature Bank. Ожидается, что глава Белого дома Джо Байден сделает заявление, в котором разъяснит, каким образом американские власти намерены поддерживать устойчивость банковской системы страны.

«Зачем ждать до вечера. Разъяснить, как американские власти будут “поддерживать устойчивость банковской системы” может каждый ребенок, — бумагой и краской. Напечатают ещё больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут еще больше проблем в мире», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале пресс-секретаря внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова опровергла информацию о проведении переговоров о продлении после 18 марта соглашения по вывозу зерна с украинской территории.