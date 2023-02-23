Госдеп США обнародовал стоимость подарка, сделанного Путиным Байдену на саммите в Женеве

На саммите в Женеве летом 2021 года президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Джо Байдену письменный набор и ручку стоимостью 12 тысяч долларов. Это следует из опубликованного в четверг годового отчета управления протокола Госдепа США.
В отчете перечислены все подарки, полученные федеральными служащими США от иностранных представителей. Подарочный набор, расписанный под Хохлому, врученный Байдену Владимиром Путиным, значится в отчете как «Холуйский лаковый миниатюрный письменный набор и ручка».
В графе «Обстоятельства, оправдывающие принятие подарка», отмечено, что отказ от подарка «поставил бы в неловкое положение дарителя и США».
Переговоры лидеров двух государств прошли 16 июня на вилле La Grange в Женеве. Врученный Байдену подарок был самым дорогим из полученных им в 2021 году.