Секретарь Совнацбеза Данилов анонсировал «большую чистку» в СБУ, налоговой службе и полиции Украины

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12 февраля 2023, 11:32

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Anatolii Siryk / globallookpress.com

Секретарь Совнацбеза Алексей Данилов анонсировал «большую чистку» в Службе безопасности Украины, налоговой службе и полиции бывшей советской республики. Об этом информирует ТАСС.

«После серии громких отставок и увольнений в руководстве Таможенной службы и Минобороны такая же большая чистка состоится в Службе безопасности Украины, Государственной налоговой службе и Нацполиции», — процитирован Данилов в публикации, которая размещена на сайте отечественного агентства.

По словам чиновника, соответствующие решения могут быть приняты уже завтра, 13 февраля.

Как сообщалось ранее в воскресенье, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива высказал мнение о том, что последние заявления советника руководителя офиса украинского лидера Михаила Подоляка и Алексея Данилова, несущие угрозу России, дают Москве основания задействовать свой ядерный арсенал.