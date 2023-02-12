Экс-депутат Рады Кива: последние заявления Подоляка и Данилова, несущие угрозу России, дают ей основания применить ядерное оружие

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12 февраля 2023, 11:21

Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Последние заявления советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка и секретаря Совнацбеза страны Алексея Данилова, несущие угрозу России, дают Москве основания задействовать свой ядерный арсенал. Соответствующую точку зрения выразил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Последние официальные заявления секретаря СНБО Данилова и советника Подоляка, несущие прямую угрозу гражданам, территориальной целостности и государственности Российской Федерации, теперь дают все законные основания президенту Владимиру Путину применять ядерное оружие для защиты государства и граждан», — говорится, в частотности, в публикации, появившейся в Telegram-канале Кивы.

Он также процитировал высказывание Данилова, который предрек, что РФ в скором времени якобы распадется.

По словам автора поста, команда украинского лидера Владимира Зеленского сделает все, чтобы текущий конфликт стал ядерным. При этом Кива напомнил, что «сыновья призывного возраста Данилова сейчас спокойно проживают» в Соединенных Штатах.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, польский президент Анджей Дуда допустил, что Россия может одержать победу, если Запад не отправит киевской стороне военную технику в ближайшие недели.