Аргументы Недели → Политика 13+

12 февраля 2023, 11:03

Президент Польши Анджей Дуда, Andrzej Lange / globallookpress.com

Российская Федерация может одержать победу, если Запад не отправит Украине военную технику в ближайшие недели. Соответствующий вариант развитии событий в разговоре со СМИ допустил польский президент Анджей Дуда.

Политик, ставший собеседником издания Le Figaro, отметил, что если международные партнеры Киева не отправят ему технику в ближайшие недели, российская сторона «может победить». По словам Дуды, «мы не знаем», где «остановится» Москва в случае реализации данного сценария.

РФ с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, отечественный парламентарий Михаил Шеремет высказал мнение о том, что своими заявлениями о планах передачи Украине дальнобойных ракет и бомб западные государства толкают мир к апокалипсису.