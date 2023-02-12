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Депутат ГД Шеремет: заявлениями о планах поставок Украине дальнобойных ракет и бомб Запад толкает мир к апокалипсису

, 10:49 Источник: РИА Новости

Депутат ГД Шеремет: заявлениями о планах поставок Украине дальнобойных ракет и бомб Запад толкает мир к апокалипсису
Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Своими заявлениями о планах передачи киевской стороне дальнобойных ракет и бомб Запад толкает мир к апокалипсису. Соответствующую точку зрения, как сообщает РИА Новости, озвучил Михаил Шеремет, депутат Государственной Думы Российской Федерации.

«Заявлениями о намерении поставить Украине дальнобойные ракеты и бомбы западные страны, прежде всего США и Британия, открывают ящик Пандоры, толкают мир в смертельную опасность и к апокалипсису, после которого обратно пути уже не будет», — процитирован парламентарий в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский поставил свою подпись под документом, который предусматривает формирование Черниговской городской военной администрации.

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