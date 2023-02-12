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Президент Украины Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию

, 10:20

Президент Украины Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский, Pool /Ukrainian Presidentia / globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию. Об этом информирует ТАСС.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации», — говорится в публикации, которая появилась на сайте российского агентства.

Кто станет руководителем администрации, в настоящий момент не известно.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, отечественный сенатор Андрей Клишас высказал утверждение, согласно которому украинская сторона применяет на поле боя химическое оружие.

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