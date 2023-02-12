Президент Украины Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию

Украинский лидер Владимир Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию. Об этом информирует ТАСС.
«Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации», — говорится в публикации, которая появилась на сайте российского агентства.
Кто станет руководителем администрации, в настоящий момент не известно.
Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, отечественный сенатор Андрей Клишас высказал утверждение, согласно которому украинская сторона применяет на поле боя химическое оружие.