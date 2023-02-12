Политолог Марков: власти Украины включают фальшивые воздушные тревоги, чтобы запугивать население российскими ракетами

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12 февраля 2023, 09:17

Сирена предупреждения о воздушной тревоге, Elena Mayorova / globallookpress.com

Украинские власти включают фальшивые воздушные тревоги, чтобы запугивать население бывшей советской республики российскими ракетами. Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков.

По его словам, во время действия воздушной тревоги в городах Украины «мало кто ищет убежища», поскольку люди знают, что Вооруженные силы РФ никогда не наносят удары по жилым кварталам.

«Более 90% воздушных тревог включается властями Украины фальшиво, просто чтобы психологически кошмарить население и запугивать его русскими ракетами», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Маркова.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее в воскресенье сообщалось, что президент Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности Руслана Дзюбу, который являлся заместителем командующего украинской Национальной гвардией.