Президент Украины Зеленский уволил с должности заместителя командующего Нацгвардией Дзюбу

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12 февраля 2023, 08:44

Президент Украины Владимир Зеленский, President Of Ukraine / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности заместителя командующего Национальной гвардией бывшей советской республики Руслана Дзюбу. Об этом информирует РИА Новости.

«Зеленский уволил с должности заместителя командующего Нацгвардии Украины Руслана Дзюбу», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Согласно имеющимся сведениям, Дзюба был ответственным за тыловое обеспечение и логистику.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее в воскресенье сообщалось, что, по данным ТАСС, в Генеральной Ассамблее ООН к годовщине начала СВО вынесут на рассмотрение антироссийскую резолюцию, основанную на «формуле мира», предложенной Зеленским.