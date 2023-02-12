ТАСС: в Генассамблее ООН к годовщине СВО вынесут на голосование антироссийскую резолюцию, основанную на «формуле мира» Зеленского

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12 февраля 2023, 08:33 Источник: Telegram-канал ТАСС

Заседание в ООН, Lev Radin / globallookpress.com

В Генеральной Ассамблее ООН к годовщине начала специальной военной операции (СВО) Москвы вынесут на голосование антироссийскую резолюцию, основанную на «формуле мира» украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующие сведения оказались в распоряжении ТАСС.

«В Генассамблее ООН к годовщине специальной военной операции будет вынесена на голосование антироссийская резолюция, сообщили нам источники во всемирной организации», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Согласно имеющимся данным, документ, который планируется рассмотреть 23 февраля, будет базироваться на «формуле мира», предложенной Зеленским.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее в воскресенье, мэр Мариуполя Олег Моргун высказал надежду на то, что на территории города появится база Черноморского флота РФ.