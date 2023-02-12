Мэр Мариуполя Моргун выразил надежду на то, что в городе появится база Черноморского флота России

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12 февраля 2023, 08:19 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Мэр города Мариуполя Олег Моргун высказал надежду на то, что на территории данного населенного пункта появится база Черноморского флота Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.

«Мэр Мариуполя Олег Моргун надеется, что в городе появится база Черноморского флота России», — говорится в публикации, которая была размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, парламентарий Алексей Пушков выразил мнение, согласно которому западные СМИ играют исключительно вредоносную роль в разжигании текущего конфликта.