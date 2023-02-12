Пушков: западные СМИ играют исключительно вредоносную роль в разжигании конфликта на Украине, формируя истеричную атмосферу

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12 февраля 2023, 07:50

Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Западные средства массовой информации играют исключительно вредоносную роль в разжигании конфликта на Украине, формируя истеричную атмосферу. Соответствующую точку зрения выразил Алексей Пушков, представитель российского Совета Федерации.

Отечественный сенатор прокомментировал в своем Telegram-канале заголовки ряда «желтых» материалов о ситуации на Украине, подготовленных изданиями The Sun и The Times.

«Западные СМИ, и в первых рядах британские, играют исключительно вредоносную роль в разжигании украинского кризиса. Словно с цепи сорвавшись, они формируют ту истеричную атмосферу, в которой принимают решения политики, постоянно подначивают и провоцируют их на все более провокационные действия», — говорится, в частности, в публикации, выложенной Пушковым.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в воскресенье сообщалось, что пресс-секретарь российского дипломатического ведомства Мария Захарова призвала юридически зафиксировать обман западных государств по Минским соглашениям об урегулировании в Донбассе.