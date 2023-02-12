Спикер МИД России Захарова призвала юридически зафиксировать обман Запада по Минским соглашениям

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12 февраля 2023, 07:15

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова призвала юридически зафиксировать обман Запада по заключенным в 2015 году Минским соглашениям об урегулировании конфликта на территории Донбасса. С соответствующим заявлением отечественный дипломат выступила в эфире телевизионного канала ТВЦ.

«То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество, и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, требует обязательной фиксации в правовом пространстве. Должны быть не просто разговоры, а должна быть квалификация, которая должна даваться правовиками», — отметила, в частности, Захарова.

Согласно точке зрения, озвученной пресс-секретарем внешнеполитического ведомства, ФРГ, Франция и Украина «изначально планировали обман международного сообщества, заявляя о своих намерениях, но имея совершенно другое на уме».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Мария Захарова призвала руководителя немецкого МИД Анналену Бербок перестать заниматься эскалацией украинского конфликта, которая ведет к убийствам людей с помощью вооружений, передаваемых киевской стороне западными государствами.