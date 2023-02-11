Захарова призвала Бербок перестать заниматься эскалацией конфликта на Украине, ведущей к убийствам людей из западных вооружений

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11 февраля 2023, 15:51

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова призвала руководителя немецкого внешнеполитического ведомства Анналену Бербок перестать заниматься эскалацией украинского конфликта, ведущей к убийствам людей из западных вооружений. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.

Захарова отреагировала на высказывание Бербок, которая признала ошибочность своего заявления о том, что европейские страны «ведут войну против России».

«Послушайте, Анналена, если Вы полагаете, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни, так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведет к убийствам людей из западного оружия», — говорится, в частности, в посте, который выложила пресс-секретарь МИД РФ.

Мария Захарова добавила, что после начала Москвой специальной военной операции (СВО) «НАТОвские преступники стали подливать масло в огонь».

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее сегодня, министерство обороны России заявило, что 10 февраля был нанесен массированный удар по критически важным объектам энергетики, которые обеспечивают работу украинского оборонно-промышленного комплекса.