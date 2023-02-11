МО России: 10 февраля нанесен массированный удар по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу ОПК Украины

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11 февраля 2023, 14:50

Запуск крылатой ракеты «Калибр», MOD Russia / globallookpress.com

В пятницу, 10 февраля, был нанесен массированный удар по критически важным объектам энергетики, которые обеспечивают работу украинского оборонно-промышленного комплекса. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступило министерство обороны Российской Федерации.

«В течение 10 февраля ВС РФ нанесен массированный удар по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ОПК Украины, цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, заявили в МО РФ», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В Минобороны также отметили, что в результате осуществленных ударов остановлена работа энергоемких производств ОПК соседней страны. Также удалось заблокировать переброску по железной дороге в районы боевых действий иностранных вооружений, снарядов и резервов.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Ранее в субботу сообщалось, что украинская Служба безопасности заочно предъявила обвинения председателю российского Следственного комитета Александру Бастрыкину по двум статьям.