Захарова после слов Борреля, назвавшего запрет ряда российских СМИ «защитой свободы слова», снова усомнилась в его адекватности

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7 февраля 2023, 14:08

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, David Zorrakino / globallookpress.com

Официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова после слов Жозепа Борреля, назвавшего запрет ряда российских СМИ «защитой свободы слова», снова усомнилась в адекватности главы дипломатической службы Европейского союза. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале спикера МИД РФ.

Захарова прокомментировала точку зрения Борреля, согласно которой запрет части российских средств массовой информации в Европе — это «защита свободы слова».

«Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности», — говорится в посте, который выложила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось ранее, Мария Захарова указала на то, что она сильно сомневается в адекватности Жозепа Борреля, который отметил во время интервью, что в ЕС не думают над отправкой военнослужащих на украинскую территорию.