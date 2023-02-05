Захарова заявила, что сильно сомневается в адекватности Борреля, сказавшего, что в ЕС не думают над отправкой военных на Украину

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5 февраля 2023, 12:31

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Nicolas Landemard / globallookpress.com

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что она сильно сомневается в адекватности главы внешнеполитической службы Европейского союза Жозепа Борреля, который сказал в интервью, что в объединении не думают над отправкой военнослужащих на украинскую территорию. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.

«У меня большие сомнения в адекватности садовника Борреля», — отметила, в частности, Захарова.

По ее словам, военные из стран, входящих в Евросоюз, «уже давно отправлены на Украину».

«И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наемников. Причем их отправка началась задолго до 2022 года», — написала пресс-секретарь МИД РФ.

Москва с 24 февраля прошлого года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, член верхней палаты отечественного парламента Алексей Пушков указал, что, судя по всему, украинский кризис поставил окончательную точку на эфемерных планах ЕС по формированию своих Вооруженных сил.