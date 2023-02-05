Сенатор Пушков: судя по всему, украинский кризис поставил окончательную точку на эфемерных планах создания армии Евросоюза

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5 февраля 2023, 12:15

Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Судя по всему, украинский кризис поставил окончательную точку на эфемерных планах создания Вооруженных сил Европейского союза. Соответствующую точку зрения выразил Алексей Пушков, представитель российского Совета Федерации.

По словам отечественного сенатора, события вокруг Украины в полной мере подтвердили то, что ЕС уже не является самостоятельным игроком на международной арене. Чем дальше, тем больше структуры содружества превращаются в европейское отделение внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, полагает Пушков.

«Зачем в этих условиях Европе своя армия? Какой несуществующий суверенитет она призвана воплощать? Судя по всему, украинский кризис поставил окончательную точку на этих эфемерных планах», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале парламентария.

Москва с 24 февраля прошлого года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, бывший посредником между Россией и Украиной на начальном этапе СВО, сделал заявление о том, что переговоры об урегулировании ситуации прервали западные страны.