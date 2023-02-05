Экс-премьер Израиля Беннет, бывший посредником между Россией и Украиной в начале СВО, заявил, что переговоры прервал Запад

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5 февраля 2023, 11:26

Российско-украинские переговоры в феврале 2022 года, Belarusian Foreign Ministry / globallookpress.com

Экс-руководитель израильского кабинета министров Нафтали Беннет, бывший посредником между Российской Федерацией и Украиной в начале специальной военной операции (СВО) Москвы, сделал заявление о том, что переговоры об урегулировании ситуации прервал Запад. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Беннет, выполнявший роль посредника между РФ и Украиной в начале спецоперации, заявил, что переговоры прервали страны Запада», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Также бывший премьер отметил, что все его действия, касавшиеся переговорного процесса, до мельчайших деталей согласовывались с Вашингтоном, Берлином и Парижем.

Российская СВО продолжается с 24 февраля прошлого года. Как сообщалось ранее в воскресенье, бизнесмен Евгений Пригожин проинформировал, что в кварталах, расположенных в северной части города Артемовска, происходят ожесточенные боестолкновения.