Евгений Пригожин: в северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои «за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку»

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5 февраля 2023, 11:13

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

В кварталах, которые находятся в северной части расположенного в Донбассе города Артемовска (украинское название — Бахмут), в настоящий момент происходят ожесточенные боестолкновения «за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку». С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил отечественный предприниматель Евгений Пригожин.

«В северных кварталах Артемовска (Бахмута) идут ожесточённые бои “за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку”. Об этом сообщил Евгений Пригожин и уточнил, что ВСУ пока не отступают из города», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, экс-глава кабинета министров Израиля Нафтали Беннет заявил, что российский лидер Владимир Путин в начале СВО заверил его в отсутствии планов ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.