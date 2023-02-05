Экс-премьер Израиля Беннет заявил, что Путин в начале СВО заверил его, что скрывшегося в бункере Зеленского ликвидировать не будут

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5 февраля 2023, 11:02

Президент России Владимир Путин, Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / globallookpress.com

Бывший руководитель израильского правительства Нафтали Беннет сделал заявление, согласно которому российский президент Владимир Путин в начале специальной военной операции (СВО) заверил его, что скрывшегося в бункере украинского лидера Владимира Зеленского ликвидировать не будут. Об этом информирует РИА Новости.

«Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин в начале спецоперации заверил его, что прятавшегося в бункере Зеленского устранять не будут», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам Беннета, он передал содержание беседы с главой РФ Зеленскому, после чего тот вернулся в свой офис и снял там видеоролик.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее в воскресенье сообщалось, что снайперы из числа мобилизованных россиян отразили атаку группы наемников, действующих на стороне Киева, и не допустили прорыва.