Российские снайперы из числа мобилизованных отразили атаку группы наемников, воюющих за Украину, и не допустили прорыва

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5 февраля 2023, 10:14 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Снайперы, MOD Russia / globallookpress.com

Российские снайперы из числа граждан, призванных в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, отразили атаку группы наемников, действующих на стороне Украины, и не допустили прорыва. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Российские снайперы из числа мобилизованных отразили атаку группы наемников, воюющих на стороне украинских войск, и не допустили прорыва, сообщил РИА Новости командир взвода», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля прошлого года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин высказал мнение о том, что Минские соглашения об урегулировании конфликта на территории Донбасса оказались обманом со стороны Запада.