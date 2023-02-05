Володин: Минские соглашения оказались обманом, Меркель и Олланд выступили в роли Пауэлла, показывавшего пробирку в ООН

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5 февраля 2023, 09:47

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Минские договоренности об урегулировании конфликта в Донбассе оказались обманом, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд выступили в роли американского дипломата Колина Пауэлла, который демонстрировал пробирку с «белым веществом» в ООН. Соответствующую точку зрения выразил Вячеслав Володин, председатель российской Государственной Думы.

Отечественный политик отметил, что сцена с пробиркой, предшествующая вторжению Соединенных Штатов на территорию Ирака, по признанию самого же Пауэлла была обманом.

«Минские соглашения тоже оказались обманом — только в роли Пауэлла выступили Меркель и Олланд», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале Володина.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер ГД высказал мнение о том, что Организации Объеденных Наций следует заняться расследованием преступлений Вашингтона против человечества.