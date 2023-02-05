Володин: вся политика США и Запада строится на лжи, ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества

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5 февраля 2023, 09:11

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Вся политика Соединенных Штатов и Запада строится на лжи, Организация Объединенных наций должна расследовать преступления Вашингтона против человечества. Соответствующую точку зрения выразил Вячеслав Володин, председатель нижней палаты парламента Российской Федерации.

Спикер отметил в своем Telegram-канале, что 20 лет назад на заседании Совета Безопасности ООН тогдашний руководитель американского дипломатического ведомства Колин Пауэлл обвинил Багдад в изготовлении оружия массового уничтожения и предъявил как доказательство данного утверждения пробирку с «белым веществом». По словам Володина, жертвами последующего вторжения США на иракскую территорию стали полмиллиона представителей гражданского населения. При этом позднее Пауэлл признался, что сцена с пробиркой была обманом.

Автор публикации высказал мнение, согласно которому «вся политика США и коллективного Запада строится на лжи». ООН следует заняться расследованием преступлений Вашингтона против человечества, полагает Вячеслав Володин.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель главы МИД России Сергей Рябков сделал заявление о том, что международный американский разбой, подобный выступлению Колина Пауэлла в ООН, в настоящий момент с рук Штатам не сойдет.