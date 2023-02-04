Рябков: международный американский разбой, подобный выступлению Пауэлла в ООН в бытность госсекретарем, сейчас с рук США не сойдет

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4 февраля 2023, 08:40 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Международный американский разбой, подобный выступлению Колина Пауэлла в ООН в бытность государственным секретарем, в настоящий момент с рук Соединенным Штатам не сойдет. На это, как передает РИА Новости, указал Сергей Рябков, заместитель руководителя российского министерства иностранных дел.

В публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства, говорится, что Рябков прокомментировал 20-летнюю годовщину заседания Совета Безопасности ООН, на котором Пауэлл пытался обосновать вторжение в Ирак с помощью «пробирки с порошком». Отечественный дипломат отметил, что международный американский разбой, подобный данному выступлению, сейчас с рук Вашингтону не сойдет.

Как сообщалось ранее сегодня, посол Москвы Анатолий Антонов высказал мнение, согласно которому США, поставляя Украине все более мощные вооружения, фактически науськивают киевскую сторону наносить удары по регионам Российской Федерации.