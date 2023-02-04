Посол Антонов: США, поставляя Украине все более мощные вооружения, де-факто науськивают Киев атаковать российские регионы

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4 февраля 2023, 08:06

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты, поставляя Украине все более мощные вооружения, фактически науськивают киевскую сторону атаковать регионы Российской Федерации. Соответствующую точку зрения выразил Анатолий Антонов, посол Москвы в Вашингтоне.

Дипломатический представитель прокомментировал решение американских властей включить в очередной пакет военной помощи Украине «бомбы малого диаметра», которые способны поражать цели на расстоянии до 150 километров.

По мнению Антонова, «передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США».

«Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы», — процитирован посол в Telegram-канале дипломатической миссии РФ.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт сделал заявление о том, что Берлин принял к сведению слова российского лидера Владимира Путина про бронемашины Leopard, сказанные в Волгограде.