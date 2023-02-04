Депутат Рады Железняк заявил, что военное положение и мобилизацию на Украине в ближайшее время продлят

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4 февраля 2023, 11:06 Источник: РИА "Новости"

заседание Украинского парламента, Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утром в субботу, 4 февраля, предоставил информацию о том, что срок военного положения и мобилизации на территории Украины в ближайшее время вновь будет продлен.

Ярослав Железняк отметил, что продления начнут действовать после 19 февраля текущего года и, предположительно, будут действовать в течение девяноста дней.

Депутат уточнил, что законы, о которых идет речь, будут внесены и подписаны в ближайшее время, а их утверждение украинским парламентом произойдет на следующей неделе.