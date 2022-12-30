Погранслужба Украины сообщила, что около двенадцати тысяч мужчин пытались бежать из страны за время военного положения

Около двенадцати тысяч мужчин пытались незаконно покинуть территорию Украины с момента введения в стране военного положения. Эти данные предоставили в пятницу в государственной пограничной службе.
24 февраля 2022 года на Украине было введено военное положение. Срок его действия, а также всеобщей мобилизации был впоследствии продлен до 19 февраля 2023 года.
В государственной пограничной службе отметили, что с начала военного положения украинскую границу пытались незаконно пересечь двенадцать тысяч мужчин. Уточняется, что пятнадцать из них погибли в горах и на речном участке.