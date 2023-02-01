Избранный президент Чехии Павел: переговоры по Украине нужно поддержать, как только появится хоть малейший шанс для них

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1 февраля 2023, 14:00

Избранный президент Чехии Петр Павел, Tomas Tkacik / globallookpress.com

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине необходимо поддержать, как только появится хоть малейший шанс для них. С соответствующим заявлением выступил избранный чешский президент Петр Павел, передает РИА Новости.

«Новый президент Чехии Петр Павел заявил, что переговоры по Украине нужно поддержать, как только появится хоть малейший шанс для них. Но, по его словам, "никаких признаков для этого с российской стороны нет"», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, пресс-секретарь дипломатического ведомства РФ Мария Захарова поинтересовалась, когда к представителям украинской элиты придут с обысками «по делу о крушении всей Украины и последующем мародерстве».