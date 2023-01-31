Кулеба заявил, что Украина получит 120-140 западных танков в рамках первой волны помощи

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31 января 2023, 16:49 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба днем во вторник, 31 января, заявил, что что в рамках первой волны помощи Киев получит от ста двадцати до ста сорока танков западных моделей.

Дмитрий Кулеба уточнил, что речь идет о танках Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams. Кроме того, по словам главы украинского МИД, Киев очень рассчитывает на поставку машин Leclerc.

Кулеба добавил, что сейчас танковая коалиция состоит из двенадцати участников, но подчеркнул, что пока рано называть все страны и их реальные вклады, так как ряд государств еще должен утвердить формальные решения.